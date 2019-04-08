В Брянской области на восстановление лесов выделят 133 миллиона рублей
В Брянской области намерены восстановить 2,7 тысячи гектаров леса. Об этом говорили на совещании в правительстве региона, которое было посвящено проекту «Сохранение лесов».
Как сообщил начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан, лес необходимо восстановить не только в местах вырубки, но и в местах, где прошли пожары, нашествия вредителей и болезни.
Высадить деревья в этом году планируют на площади 2,7 тысячи гектаров, а 2024-м - 3,8 тысячи.
На эти цели потратят 133,1 миллиона рублей, в том числе - 63,7 миллиона рублей из федерального бюджета, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU