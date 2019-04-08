Брянская область стала одной из лучших во всероссийской акции "Сохраним лес"

8 Апр 16:25 2019-04-08T16:27:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянская область стала участницей всероссийской акции "Сохраним лес". В ее рамках прошел сбор макулатуры.

Наш регион оказался в числе лучших, сообщает пресс-служба Брянского отделения ОНФ. Общественники открыли восемь точек приема вторсырья Брянске, Новозыбкове, Клинцах и Стародубе. Всего в акции поучастовали больше 130 человек, которые собрали 5,5 тонн макулатуры.

В Брянске работали четыре точки сбора макулатуры: в Брянском государственном инженерно-технологическом университете, Брянском государственном техническом университете,Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте и Брянском базовом медицинском колледже. Еще один пункт приема работал в Брянском государственном аграрном университете в селе Кокино Выгоничского района. Все вместе учебные заведения собрали 2,7 тонны макулатуры.

На втором месте по количеству собранного вторсырья – Новозыбков. Пункт сбора былоткрыт в средней общеобразовательной школе №9. Здесь собрали 1,7 тонны макулатуры. Более тонны ненужной бумаги принесли жители Клинцов и Стародуба.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU