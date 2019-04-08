В брянском парке «Соловьи» насмерть разбилась 12-летняя девочка

8 Апр 16:14 2019-04-08T16:34:39+03:00

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Она упала со склона и получила тяжелые травмы

Изменить размер текста: A A

На выходных в брянском парке «Соловьи» произошло ЧП. 12-летняя девочка гуляла, сорвалась со склона и упала. Ребенка с тяжелыми травмами головы госпитализировали в Брянскую областную больницу №1. Около 17.00 7 апреля школьница умерла от полученных травм.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Обстоятельства происшествия выясняют, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза и выполнены другие необходимые следственные действия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU