В брянском парке «Соловьи» насмерть разбилась 12-летняя девочка
На выходных в брянском парке «Соловьи» произошло ЧП. 12-летняя девочка гуляла, сорвалась со склона и упала. Ребенка с тяжелыми травмами головы госпитализировали в Брянскую областную больницу №1. Около 17.00 7 апреля школьница умерла от полученных травм.
По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
- Обстоятельства происшествия выясняют, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза и выполнены другие необходимые следственные действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU