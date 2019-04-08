2019-04-08T16:34:39+03:00
Происшествия

В брянском парке «Соловьи» насмерть разбилась 12-летняя девочка

Она упала со склона и получила тяжелые травмы
Мария Дедкова
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По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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На выходных в брянском парке «Соловьи» произошло ЧП. 12-летняя девочка гуляла, сорвалась со склона и упала. Ребенка с тяжелыми травмами головы госпитализировали в Брянскую областную больницу №1. Около 17.00 7 апреля школьница умерла от полученных травм.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Обстоятельства происшествия выясняют, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза и выполнены другие необходимые следственные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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