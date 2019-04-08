В Брянске задержали украинку со шкурами лис
В Брянске задержали украинку, которая везли 360 шкур лис.
Дорожные сумки с товаром нашли в поезде, следующем из Кишинева в Москву.
Иностранка задекларировала шкуры, но никаких товаросопроводительных и ветеринарных документов предоставить не смогла.
- Женщина везла 360 невыделанных шкур животных в столицу на продажу, но нарушила порядок прибытия товаров на таможенную территорию, - говорит начальник Володарского таможенного поста Дмитрий Машаров. - Поэтому на нее завели административное дело.
Незаконный груз вернули в соседнюю страну.
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ИСТОЧНИК KP.RU