2019-04-08T15:57:28+03:00
Общество

В Брянске задержали украинку со шкурами лис

Иностранка не смогла предоставить документы на груз
Мария Дедкова
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Незаконный груз вернули в соседнюю страну.Незаконный груз вернули в соседнюю страну.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске задержали украинку, которая везли 360 шкур лис.

Дорожные сумки с товаром нашли в поезде, следующем из Кишинева в Москву.

Иностранка задекларировала шкуры, но никаких товаросопроводительных и ветеринарных документов предоставить не смогла.

- Женщина везла 360 невыделанных шкур животных в столицу на продажу, но нарушила порядок прибытия товаров на таможенную территорию, - говорит начальник Володарского таможенного поста Дмитрий Машаров. - Поэтому на нее завели административное дело.

Незаконный груз вернули в соседнюю страну.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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