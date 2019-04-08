2019-04-08T15:43:22+03:00
Общество

Чистота спасет мир

Мария Иванова
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Коллектив ОАО «Чистая планета» убрал свалку, созданную жителями домов в Славянском микрорайоне, и привел в порядок территорию вокруг офиса и расположенных поблизости гаражейКоллектив ОАО «Чистая планета» убрал свалку, созданную жителями домов в Славянском микрорайоне, и привел в порядок территорию вокруг офиса и расположенных поблизости гаражей
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Сотрудники регионального оператора по обращению с отходами - компании «Чистая планета» приняли участие в субботнике и поддержали акцию «Чистый город начинается с тебя».

- Мы убеждены, что занимать активную позицию в вопросах благоустройства, чистоты и экологии должен каждый. Поэтому в минувшую субботу наш коллектив убрал свалку, созданную жителями домов в Славянском микрорайоне, и привел в порядок территорию вокруг офиса и расположенных поблизости гаражей. Мусора собрали два бункера. Надеемся, что каждый горожанин будет стремиться не только создавать комфорт в своей квартире, но и поддерживать чистоту в своем дворе, на улице, в городе. А, значит, жить в Брянске станет не только приятнее, но и безопаснее. Ведь наше здоровье зависит от экологии, - сказала главный эколог компании «Чистая планета» Татьяна Корытина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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