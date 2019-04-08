2019-04-08T15:38:03+03:00
Общество

В Жуковке 16-летнему юноше грозит срок за кражу металлических труб

На дело парень позвал с собой двух друзей 13 и 15 лет
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Жуковке задержали трех подростков с металлическими трубами. Все случилось днем 2 апреля. Проезжавший по улицам города наряд вневедомственной охраны заметил трех молодых людей с тачками, нагруженными металлом.

Правоохранители попытались выяснить откуда подростки взяли трубы. В местном отделе полиции жуковчане 13, 15 и 16 лет рассказали правду. Оказалось, что трубы старший из них вынес из незапертого ангара местного зерноперерабатывающего комбината, поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Решив, что в одиночку до пункта сдачи металлолома он их не довезет - позвал на помощь приятелей с тачками.

На 16-летнего подростка завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. Его приятели будут участвовать в судебном разбирательстве как свидетели.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Трубчевском районе в пожаре погибла пенсионерка
На брянском полигоне уничтожили 3,6 тонны яблок
Брянский фотохудожник поборется за главный приз международного конкурса
За неделю брянцы "подарили" мошенникам 457 тысяч рублей
В Брянской области на восстановление лесов выделят 133 миллиона рублей
В брянском зоопарке родились два маленьких дикобраза
В Клинцах девушка украла у подруги золотую цепочку с кулоном
Брянская область стала одной из лучших во всероссийской акции "Сохраним лес"
В брянском парке «Соловьи» насмерть разбилась 12-летняя девочка
В Брянске задержали украинку со шкурами лис
Чистота спасет мир
Возрождаем традиции
В Брянске на Кургане Бессмертия устроили танцы с шарманкой
Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова стала третьей на кубке Европы
35-летнего брянца с наркотиками задержали в Москве