В Жуковке 16-летнему юноше грозит срок за кражу металлических труб

8 Апр 15:25 2019-04-08T15:38:03+03:00

На дело парень позвал с собой двух друзей 13 и 15 лет

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В Жуковке задержали трех подростков с металлическими трубами. Все случилось днем 2 апреля. Проезжавший по улицам города наряд вневедомственной охраны заметил трех молодых людей с тачками, нагруженными металлом.

Правоохранители попытались выяснить откуда подростки взяли трубы. В местном отделе полиции жуковчане 13, 15 и 16 лет рассказали правду. Оказалось, что трубы старший из них вынес из незапертого ангара местного зерноперерабатывающего комбината, поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Решив, что в одиночку до пункта сдачи металлолома он их не довезет - позвал на помощь приятелей с тачками.

На 16-летнего подростка завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. Его приятели будут участвовать в судебном разбирательстве как свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU