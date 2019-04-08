Возрождаем традиции

8 Апр 14:37 2019-04-08T14:37:43+03:00

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7 апреля были подведены итоги экологического марафона, главной целью которого было развитие культуры раздельного сбора мусора. Всего во всероссийской акции приняли участие 85 регионов России. Наша область вошла в число самых активных и стала четвертой. Нас смогли обойти лишь Московская, Архангельская область и республика Дагестан. За время проведения акции региональный оператор по обращению с ТКО вывез и отсортировал на своем мусоросортировочном комплексе 5 482 кг собранной макулатуры.

- Сегодня многие говорят о необходимости сортировки и переработке мусора. Но, зачастую даже не знают, с чего начать. Отделить бумагу от других отходов – одна из самых простых и понятных задач. Традиция сбора макулатуры в нашей стране была отличной, ее надо возрождать, - говорит заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич, - Начинать с себя, семьи, друзей, коллектива. Акция #СохранимЛес это то, что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить экологию в нашей стране. Меньше говорить и больше делать – вот что нужно.

- Мы и дальше будем принимать активное участие в экологических акциях и поддерживать общественно полезные инициативы, направленные на формирование правильного отношения жителей нашего региона к раздельному сбору отходов, - говорит генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Напоминаем, что в Брянске работают четыре пункта платного приема вторичного сырья, куда можно принести макулатуру и получить за это деньги. Пункты расположены по адресам: в с. Супонево, пер. Комсомольский, д.8г; г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3 ( территория БГИТУ) , а также на рынках Володарского и Советского районов.

Также продолжается второй этап акции по сбору макулатуры среди общеобразовательных учреждений области, которую проводит региональный оператор совместно с департаментом образования Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU