Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова стала третьей на кубке Европы
Девушка победила в пяти из шести поединков
Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных команд
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Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова стала бронзовым призером кубка Европы среди юниоров.
Соревнования проходили в итальянском городе Линьяно . В турнире участвовали больше 600 спортсменов из 36 стран, сообщает брянский центр спортивной подготовки сборных команд.
Татьяна Цыганкова выступала в весовой категории до 52 килограммов. В шести поединках она одержала пять побед и завоевала бронзовую медаль.
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ИСТОЧНИК KP.RU