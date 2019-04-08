35-летнего брянца с наркотиками задержали в Москве

8 Апр 13:32 2019-04-08T13:32:27+03:00

Мужчина вел бродяжничал, ночевал на вокзалах и в подъездах домов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Жителю Брянска с четырьмя судимостями грозит новый срок за провоз наркотиков. Задержали мужчину на станции Кусково в Москве.

Во время досмотра у пьяного брянца нашли и изъяли пакетик с наркотиками массой больше двух граммов.

- Постоянного адреса проживания ни в столице, ни в Московской области уроженец Брянска не имеет, нигде не работает, - поясняют в пресс-службе Брянского линейный отдел МВД России на транспорте. - Из колонии он вышел в июне 2018 года,на учет не вставал, сразу уехал в Москву. Мужчина вел бродяжнический образ жизни, ночевал на вокзалах и в подъездах домов.

Пока идет расследование.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU