35-летнего брянца с наркотиками задержали в Москве
Жителю Брянска с четырьмя судимостями грозит новый срок за провоз наркотиков. Задержали мужчину на станции Кусково в Москве.
Во время досмотра у пьяного брянца нашли и изъяли пакетик с наркотиками массой больше двух граммов.
- Постоянного адреса проживания ни в столице, ни в Московской области уроженец Брянска не имеет, нигде не работает, - поясняют в пресс-службе Брянского линейный отдел МВД России на транспорте. - Из колонии он вышел в июне 2018 года,на учет не вставал, сразу уехал в Москву. Мужчина вел бродяжнический образ жизни, ночевал на вокзалах и в подъездах домов.
Пока идет расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU