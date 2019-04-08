2019-04-08T13:32:27+03:00
Происшествия

35-летнего брянца с наркотиками задержали в Москве

Оказалось, мужчина недавно вышел из колонии
Мария Дедкова
Поделиться:
Мужчина вел бродяжничал, ночевал на вокзалах и в подъездах домов.Мужчина вел бродяжничал, ночевал на вокзалах и в подъездах домов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жителю Брянска с четырьмя судимостями грозит новый срок за провоз наркотиков. Задержали мужчину на станции Кусково в Москве.

Во время досмотра у пьяного брянца нашли и изъяли пакетик с наркотиками массой больше двух граммов.

- Постоянного адреса проживания ни в столице, ни в Московской области уроженец Брянска не имеет, нигде не работает, - поясняют в пресс-службе Брянского линейный отдел МВД России на транспорте. - Из колонии он вышел в июне 2018 года,на учет не вставал, сразу уехал в Москву. Мужчина вел бродяжнический образ жизни, ночевал на вокзалах и в подъездах домов.

Пока идет расследование.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Трубчевском районе в пожаре погибла пенсионерка
На брянском полигоне уничтожили 3,6 тонны яблок
Брянский фотохудожник поборется за главный приз международного конкурса
За неделю брянцы "подарили" мошенникам 457 тысяч рублей
В Брянской области на восстановление лесов выделят 133 миллиона рублей
В брянском зоопарке родились два маленьких дикобраза
В Клинцах девушка украла у подруги золотую цепочку с кулоном
Брянская область стала одной из лучших во всероссийской акции "Сохраним лес"
В брянском парке «Соловьи» насмерть разбилась 12-летняя девочка
В Брянске задержали украинку со шкурами лис
Чистота спасет мир
В Жуковке 16-летнему юноше грозит срок за кражу металлических труб
Возрождаем традиции
В Брянске на Кургане Бессмертия устроили танцы с шарманкой
Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова стала третьей на кубке Европы