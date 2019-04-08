2019-04-08T13:22:58+03:00
Спорт

Брянский боец Николай Алексахин сразится с американцем в Челябинске

Бой пройдет 4 мая
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба RCC.Фото: пресс-служба RCC.
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Брянский боец Николай Алексахин сразится с американцем Джонавином Веббом на турнире RCC. Бой пройдет 4 мая на площадке ледовой арены «Трактор» в Челябинске.

В прошлом году Николай Алексахин одержал две победы над бразильцами Элиасом Сильверио и Родриго Кавальеро Коррейа. За последнее время брянец выиграл в пяти боях. Четыре победы были досрочными.

Алексахин входит в семерку сильнейших спортсменов ММА в полусреднем весе. В мировом рейтинге боец занимает 44-й строчку рейтинга.

Американец будет впервые выступать в России. С 2016 года он не проиграл ни разу, сообщают в пресс-службе RCC.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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