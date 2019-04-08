В Брянске ищут родителей для 13-летнего Владислава, 6-летнего Тимофея и годовалого Дмитрия

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-08T12:44:38+03:00

Родственников, которые могли бы взять детей к себе, у мальчиков нет. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске ищут родителей для 13-летнего Владислава. Мать мальчика лишили родительских прав за ненадлежащее воспитание ребенка. Других родственников, которые могли бы взять его в семью, у подростка нет, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

13-летний Владислав учится в 7-м классе.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Владислав учится в седьмом классе на «хорошо» и «отлично». Активно участвует в общественной жизни школы, помогает классному руководителю. Владислав доброжелательный, отзывчивый и спокойный мальчик. Он легко находит общий язык с детьми и взрослыми. Подросток находится в детском доме.

Без родителей в Брянске остались двое братьев – шестилетний Тимофей и годовалый Дмитрий. Их мама и папа умерли. Дети практически здоровы, у них нет хронических заболеваний.

До недавнего времени Тимофей посещал детский сад.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Тимофей раньше ходил в детский сад, он жизнерадостный ребенок. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре. Дмитрий из-за возраста находится в медицинском учреждении. Малыш спокойный, легко привязывается ко взрослым, которые за ним ухаживают. Ребята совсем недавно воспитывались в одной семье.

Дмитрий легко привязывается ко взрослым.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Если вы хотите взять 13-летнего Владислава на воспитание в свою семью, звоните по телефону 8(4832) 66-26-55 или обращайтесь по адресу: ул.Октябрьская, д.79, каб.4.

По вопросам устройства Тимофея и Дмитрия - ул.Комсомольская, д.4, телефон 8(4832) 51–88–94.

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ИСТОЧНИК KP.RU