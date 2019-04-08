Брянец получил 24 года колонии за убийство многодетной матери и изнасилование 8-летней дочери

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-08T12:12:04+03:00

Первые пять лет срока преступник будет отбывать в тюрьме. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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30-летний житель Новозыбкова отправится на 24 года в колонию за убийство многодетной матери и изнасилование восьмилетней дочери. Обвинительный приговор вынесли в понедельник, 8 апреля, в Брянском областном суде.

- В суде установили, что рано утром 26 июня прошлого года мужчина в наркотическом и алкогольном опьянении через окно проник в квартиру на втором этаже 31-летней женщины, с которой был знаком, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В квартире в это время находилась также 51-летняя мать женщины и трое маленьких детей.

Обвиняемый рассказывал следователям, что раньше был знаком с потерпевшими. В квартиру он забрался, чтобы взять свою жилетку. В ней осталось устройство для употребления наркотиков. Когда незваного гостя обнаружили, тот схватился за найденный на кухне нож.

Брянец ударил им женщину, ее мать и четырехлетнюю дочку. Пожилая женщина и девочка выжили. Мать малышки умерла от большой кровопотери на месте преступления. После этого мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочку убитой и совершил в отношении нее другие действия сексуального характера.

- После этого мужчина заснул на месте преступления, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Восьмилетняя девочка смогла покинуть квартиру и позвать помощь.

Первые пять лет срока преступник будет отбывать в тюрьме, остальные годы – в колонии строгого режима. Приговор ему пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU