2019-04-08T11:29:37+03:00
Происшествия

Жительница Новозыбкова получила шесть лет колонии за продажу наркотиков

Женщина торговала «солями» в Клинцах и Новозыбкове
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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29-летняя жительница брянского города Новозыбков получила шесть лет колонии общего режима за продажу наркотиков. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в июне прошлого года женщина договорилась в интернет-мессенджере о незаконном сбыте синтетических наркотиков, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она получила сообщение о том, где находится оптовая закладка наркотиков, и сколько из нее нужно сделать тайников для потребителей.

9 и 12 июля женщина спрятала две партии наркотиков возле жилых домов в Клинцах и Новозыбкове. 13 июля она получила закладку общей массой 18,5 грамма. Но продать ее не успела, злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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