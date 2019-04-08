Жительница Новозыбкова получила шесть лет колонии за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-08T11:29:37+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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29-летняя жительница брянского города Новозыбков получила шесть лет колонии общего режима за продажу наркотиков. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в июне прошлого года женщина договорилась в интернет-мессенджере о незаконном сбыте синтетических наркотиков, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она получила сообщение о том, где находится оптовая закладка наркотиков, и сколько из нее нужно сделать тайников для потребителей.

9 и 12 июля женщина спрятала две партии наркотиков возле жилых домов в Клинцах и Новозыбкове. 13 июля она получила закладку общей массой 18,5 грамма. Но продать ее не успела, злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU