Во время пожара в Погарском районе погиб 62-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-08T10:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время пожара в селе Кистер в Погарском районе погиб 62-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Заводской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.11 в воскресенье, 7 апреля. На место выехали две автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Когда спасатели прибыли, жилой дом 12 на 5 метров полностью пылал. С огнем удалось справиться через 45 минут – в 00.15 пожар потушили.

Но пенсионера, к несчастью, спасти не удалось.

Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU