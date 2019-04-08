2019-04-08T10:01:59+03:00
Происшествия

Во время пожара в Погарском районе погиб 62-летний мужчина

В селе Кистер загорелся жилой дом
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Во время пожара в селе Кистер в Погарском районе погиб 62-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Заводской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.11 в воскресенье, 7 апреля. На место выехали две автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Когда спасатели прибыли, жилой дом 12 на 5 метров полностью пылал. С огнем удалось справиться через 45 минут – в 00.15 пожар потушили.

Но пенсионера, к несчастью, спасти не удалось.

Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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