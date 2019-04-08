2019-04-08T09:43:30+03:00
Происшествия

Под Брянском водитель иномарки сбил пенсионерку-нарушительницу

66-летнюю женщину госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Под Брянском водитель «Рено Дастер» сбил 66-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера на 2-м километре дороги, соединяющей Брянск и Свень-Транспортную, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 40-летний автомобилист ехал в сторону Брянска и сбил пешехода. Пенсионерка переходила дорогу неподалеку от пешеходного перехода.

Пострадавшая сломала надколенник и поранила голову. Женщину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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