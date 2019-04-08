В Брянске прошло первенство области по бодибилдингу и бодифитнесу

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-08T09:32:47+03:00

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В Брянске прошел открытый кубок и первенство Брянской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Состязания проходили в субботу, 6 апреля, на сцене ДК БМЗ, сообщают в соцсетях.

Спортсмены соревновались в разных возрастных категориях. На сцену вышли дети и юноши. Жюри оценивало спортсменов в категориях: "классический бодибилдинг", "пляжный бодибилдинг", "велнес-фитнес", "фитнес-бикини" и других , сообщает "Спорт32".

Абсолютными чемпионами состязаний стали брянцы Юрий Акимов и Милина Минасян.

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ИСТОЧНИК KP.RU