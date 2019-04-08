2019-04-08T09:04:53+03:00
Общество

В Брянске потребовали отобрать охотничьи билеты у семи судимых горожан

Прокуратура подала иски в суд об аннулировании билетов
Марина АНТОНОВА
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В Брянске прокуратура потребовала аннулировать действующие охотничьи билеты у семи судимых горожан. Иски подали в суд.

- Согласно федеральному законодательству, охотничьи билеты могут принадлежать только дееспособным гражданам, не имеющих непогашенной или неснятой судимости за преступления, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время прокурорской проверки нашли семерых обладателей билетов, которые имели непогашенную судимость за умышленные преступления. Иски рассматривают в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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