В конкурсе красоты "Миссис Брянск-2019" победила Яна Галеншина

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-08T08:54:11+03:00

За титул боролись женщины до 45 лет

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В конкурсе "Миссис Брянск-2019" победила многодетная мама Яна Галеншина. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях. Победительница будет представлять наш регион на конкурсе "Миссис Российская Красавица-2019". Он пройдет 22 апреля в Москве.

Фото: vk.com, "Конкурсы красоты под руководством Е. Ампилоговой".

За титул боролись 14 женщин до 45 лет. Титул первой вице-миссис достался Марине Голиковой. Третье место заняла Кристина Олегина.

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ИСТОЧНИК KP.RU