В Дятькове пройдет межрегиональный театральный фестиваль«Хрустальная маска».

7 Апр 18:24 2019-04-07T18:24:14+03:00

Его участниками станут больше 400 артистов

Изменить размер текста: A A

С 12 по 18 апреля в межпоселенческом культурно-досуговом центре в Дятькове пройдет 11 межрегиональный фестиваль театрального искусства самодеятельных коллективов «Хрустальная маска».

Участниками фестиваля, как сообщают в департаменте культуры Брянской области, станут 27 театральных коллективов из Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской областей, представители культурно-досуговых центров, домов культуры, детских школ искусств, библиотек, школ и брянского филиала Российского экономического университета. Всего более 400 самодеятельных артистов.

В программе фестиваля: музыкальные спектакли, комедии, трагикомедии, моноспектакли, театрализованные представления, и даже балет.

В состав жюри вошли актеры и режиссеры Брянских профессиональных театров, Брянского областного колледжа культуры, Брянского областного методического центра «Народное творчество». (0+)

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU