В Дятькове пройдет межрегиональный театральный фестиваль«Хрустальная маска».
С 12 по 18 апреля в межпоселенческом культурно-досуговом центре в Дятькове пройдет 11 межрегиональный фестиваль театрального искусства самодеятельных коллективов «Хрустальная маска».
Участниками фестиваля, как сообщают в департаменте культуры Брянской области, станут 27 театральных коллективов из Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской областей, представители культурно-досуговых центров, домов культуры, детских школ искусств, библиотек, школ и брянского филиала Российского экономического университета. Всего более 400 самодеятельных артистов.
В программе фестиваля: музыкальные спектакли, комедии, трагикомедии, моноспектакли, театрализованные представления, и даже балет.
В состав жюри вошли актеры и режиссеры Брянских профессиональных театров, Брянского областного колледжа культуры, Брянского областного методического центра «Народное творчество». (0+)
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Год театра в Брянске»