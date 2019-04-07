Воспитанникам севского детского сада рассказали, как правильно вести себя на дороге

7 Апр 15:18 2019-04-07T15:18:49+03:00

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В детского сада в Севске рассказали, как правильно вести себя на дорогах. Ребята стали участниками практического занятия, где сотрудники Госавтоинспекции смоделировали различные дорожные ситуации, с которыми дети могут столкнуться.

Полицейские разобрали с дошкольниками типичные ошибки, которые допускают пешеходы при переходе дороги. Также полицейские раздали детям световозвращающие стикеры, чтобы ребята передали их своим родителям.

Ребята также стали участниками тематической фотосессии и призвали взрослых присоединиться к социальной кампании «Без вас не получится», сообщают в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU