За сутки брянские пожарные 57 раз выезжали тушить горящую сухую траву

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-07T13:07:14+03:00

Больше всего пожаров произошло в Красногорском, Новозыбковском, Погарском, Клинцовском, Климовском, и Трубчевском районах

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На выходных на Брянщине заметно потеплело и пожароопасная обстановка осложнилась.

Только за прошедшие сутки, 6 апреля, пожарно-спасательные подразделения Брянской области 57 раз выезжали тушить горящую траву.

- Наихудшая обстановка складывалась в Красногорском, Новозыбковском, Погарском, Клинцовском, Климовском, и Трубчевском районах,- уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.- К счастью, никто не пострадал. Причина возгораний во всех случаях одна – беспечность. Это либо намеренный пал травы, либо неосторожность при проведении огневых работ. Такие действия чреваты не только административным наказанием, но и печальными последствиями. Гибнут растения, животные. Существует вполне реальная угроза уничтожения жилья из-за усилившегося или поменявшего направления ветра. Никакого удобрения, улучшения свойств почвы выжигание травы не дает.

За нарушение правил пожарной безопасности граждане и организации несут административную и уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU