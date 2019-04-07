В Брянске прошел международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Королева по боксу

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-07T11:59:49+03:00

Артем Никитцов (в синей форме) завоевал кубок Николая Королева. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске 6 апреля состоялся 27-й международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Федоровича Королева по боксу. Его участниками стали 138 боксеров из Московской, Калужской, Орловской, Смоленской, Волгоградской, Архангельской, Мурманской и Брянской областей, а также Москвы и Луганской Народной Республики, сообщают в федерации бокса Брянской области.

Лучшим боксером турнира среди юниоров признан Сино Сабиров, среди мужчин – Александр Стручков.

Чемпион в весовой категории свыше 91 килограммов среди мужчин Артем Никитцов получил Кубок Николая Федоровича Королева. Герой Российской Федерации, председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов также вручил Сино Сабирову, Александру Стручкову и Артему Никитцову специальные призы – серебряные медали «Клуб бокса Воздушно-Десантных Войск».

Победителями турнира стали:

Среди мужчин (2000 года рождения и старше): Никита Быстров из Орла, Максим Летнев и Леонид Толмачев из Москвы, Александр Стручков и Артем Никитцов из Брянска, Артем Ильин из Калуги.

Среди юниоров (2001-2002 года рождения): Денис Ивочкин из Карачева, Илья Мухин, Атул Кумар, Виктор Селихов из Орла, Амир Абдуллоев из Калуги, Сино Сабиров, Петр Рабинович и Артем Щур из Москвы, а также Данил Константинов их Серпухова.

Среди женщин (2000 года рождения и старше): Виктория Кузнецова и Владислава Константинова из Брянска.

Среди юниорок (2001-2002 годов рождения): Александра Шелепанова из Оленегорска, Анна Алдушина и Елена Жиляева из Брянска.

Среди девушек (2003-2004 годов рождения): Дарья Жаркова из Брянска, Дарья Шестакова из Орла, Арина Шугаева из Дубровки.

Среди девочек (2005-2006 годов рождения): Екатерина Шилина из Дятькова и Анастасия Фасхутдинова из Орла.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU