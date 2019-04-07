2019-04-07T11:59:49+03:00
Спорт

В Брянске прошел международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Королева по боксу

Кубок Николая Королева завоевал Артем Никитцов
Елена РАКОВА
Поделиться:
Артем Никитцов (в синей форме) завоевал кубок Николая Королева.Артем Никитцов (в синей форме) завоевал кубок Николая Королева.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске 6 апреля состоялся 27-й международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Федоровича Королева по боксу. Его участниками стали 138 боксеров из Московской, Калужской, Орловской, Смоленской, Волгоградской, Архангельской, Мурманской и Брянской областей, а также Москвы и Луганской Народной Республики, сообщают в федерации бокса Брянской области.

Лучшим боксером турнира среди юниоров признан Сино Сабиров, среди мужчин – Александр Стручков.

Чемпион в весовой категории свыше 91 килограммов среди мужчин Артем Никитцов получил Кубок Николая Федоровича Королева. Герой Российской Федерации, председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов также вручил Сино Сабирову, Александру Стручкову и Артему Никитцову специальные призы – серебряные медали «Клуб бокса Воздушно-Десантных Войск».

Победителями турнира стали:

Среди мужчин (2000 года рождения и старше): Никита Быстров из Орла, Максим Летнев и Леонид Толмачев из Москвы, Александр Стручков и Артем Никитцов из Брянска, Артем Ильин из Калуги.

Среди юниоров (2001-2002 года рождения): Денис Ивочкин из Карачева, Илья Мухин, Атул Кумар, Виктор Селихов из Орла, Амир Абдуллоев из Калуги, Сино Сабиров, Петр Рабинович и Артем Щур из Москвы, а также Данил Константинов их Серпухова.

Среди женщин (2000 года рождения и старше): Виктория Кузнецова и Владислава Константинова из Брянска.

Среди юниорок (2001-2002 годов рождения): Александра Шелепанова из Оленегорска, Анна Алдушина и Елена Жиляева из Брянска.

Среди девушек (2003-2004 годов рождения): Дарья Жаркова из Брянска, Дарья Шестакова из Орла, Арина Шугаева из Дубровки.

Среди девочек (2005-2006 годов рождения): Екатерина Шилина из Дятькова и Анастасия Фасхутдинова из Орла.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки брянские пожарные 57 раз выезжали тушить горящую сухую траву
Волонтеры промаркировали границу заповедника "Брянский лес"
Житель Погарского района в суде ответит за фиктивную прописку пяти иностранцев
Ночью в Брянске сгорела легковушка
Брянское "Динамо" на своем поел разгромило подмосковные "Химки"
С понедельника в Брянске начнут массово ремонтировать дороги
Во время субботника из Брянска вывезли 1300 кубометров мусора
На брянской трассе 7 апреля полицейские устроят массовые проверки водителей
В Севском районе нашли 50-килограммовую авиабомбу времен войны
В Почепском районе водитель легковушки насмерть сбил сидящего на дороге мужчину
За сутки брянские спасатели 60 раз тушили горящую сухую траву
Брянская область присоединится к всероссийской акции "Сохраним лес"
Уволенным сотрудникам выгоничского предприятия задолжали больше 100 тысяч рублей
В двух брянских школах ученикам запрещали приходить на уроки без формы
Хоккейный турнир "Кубок Владислава Третьяка" станет ежегодным
Десна в Брянске может вновь стать судоходной рекой
Брянский бар оштрафовали на три миллиона рублей за продажу алкоголя на вынос
Брянский депутат выступил на международном форуме «Петербургский диалог»
В Брянске у Литейного моста машина оказалась в реке
204 брянца переболели «гонконгским» гриппом
В Брянской области открылась «горячая линия» по переходу на цифровое вещание
В Брянске арестовали адвоката, избившего 72-летнего пенсионера
В Выгоничском районе назначили нового прокурора
В Брянской области на уличных торговцев мясом завели 29 административных дел
В Брянске задержали задержали наркоторговца
В Брянске пенсионеру на год ограничили свободу за ложное сообщение о минировании Фокинского района
В Брянск приехал легендарный хоккеист Владислав Третьяк