Ночью в Брянске сгорела легковушка

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-07T09:27:45+03:00

Автомобиль сгорел на проспекте Московском в Брянске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Ночью 7 апреля в Фокинском районе Брянска вспыхнул легковой автомобиль. Сообщение о возгорании на проспекте Москвоском поступило оперативному дежурному МЧС в 1.04.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №3, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 1.07 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Горел мотор легкового автомобиля.

В 1.08 огонь локализовали, в 1.09 пожар полностью потушили. К счастью, никто не пострадал, сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU