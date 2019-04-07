Ночью в Брянске сгорела легковушка
Ночью 7 апреля в Фокинском районе Брянска вспыхнул легковой автомобиль. Сообщение о возгорании на проспекте Москвоском поступило оперативному дежурному МЧС в 1.04.
- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №3, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 1.07 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Горел мотор легкового автомобиля.
В 1.08 огонь локализовали, в 1.09 пожар полностью потушили. К счастью, никто не пострадал, сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU