СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-07T09:04:44+03:00

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Брянское "Динамо" на своем поел разгромило подмосковные "Химки". В субботу, 6 апреля, сине-белые в рамках 18 тура первенства России среди команд ПФЛ "Центр" принимали "Химки".

Хозяева сразу пошли в атаку и уже на 7-й минуте мяч оказался в воротах "Химок". Гол забил Илья Васильев. До конца перерыва гости предприняли несколько попыток атаковать ворота динамовцев, но ни одна из них не увенчалась успехом.

Во втором тайме "Динамо" продолжило атаковать. В итоге на 50-й минуте в ворота "Химок" влетел второй мяч. Автором гола стал Николай Вдовиченко.

Третий гол не заставил себя ждать. На 62-й минуте его забил Евгений Худобко. Гости ничего не смогли противопоставить напору хозяев. Игра закончилась со счетом 3:0.

После 18 игр "Динамо" занимает пятую строчку в турнирной таблице. Следующую игру сине-белые проведут на выезде 13 апреля с волгоградским "Ротором".

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ИСТОЧНИК KP.RU