2019-04-06T18:31:31+03:00
Общество

С понедельника в Брянске начнут массово ремонтировать дороги

В городе приведут в порядок 24 магистрали
Елена РАКОВА
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В Брянске начинается масштабный ремонт дорог.В Брянске начинается масштабный ремонт дорог.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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На следующей неделе, с 8 апреля, в Брянске стартует масштабный ремонт дорог с применением горячего асфальта. По планам должны залатать ямы на участках дорог на площади до 5 квадратных метров на 30 тысячах квадратных метров дорог.

- Восстановление верхних изношенных слоев запланировано на участках площадью до 100 квадратных метров на 30 тысячах квадратных метров дорог, -уточнили в горадминистрации. - Струйно-инъекционным способом с применением установки «Белта» — на 25 тысячах квадратных метров. Рециклером - на 4 тысячах квадратных метров.

Также будут отремонтированы тротуары на площади 3 тысячи квадратных метров. А в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе в этом году капитально отремонтируют 24 дороги, их общая протяженность составляет 48,6 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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