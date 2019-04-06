Во время субботника из Брянска вывезли 1300 кубометров мусора

6 Апр 17:47 2019-04-06T17:47:26+03:00

В Брянске 6 апреля прошел первый в этом году субботник. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Городские улицы, парки и скверы убирали около 5,7 тысячи человек

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В Брянске в субботу, 6 апреля, прошел первый в этом году общегородской субботник. Его участники вывозили прошлогоднюю листву, красили элементы улично-дорожной сети, благоустраивали памятные места и белили деревья.

Порядок в городе наводили в местах, которые после зимы оказались самыми грязными. Это набережная за концертным залом "Дружба", зеленые зоны на улицах Фокина, Советской, Калинина, липовая аллея на улице Брянского Фронта, улицы Володарского и Чернышевского.

- Очистили и прибрежную зону Болвы на улице Бурова, - рассказывают в пресс-службе брянской горадминистрации. - Убрали мусор на центральном пляже в Бежице и на пляже озера Мутное. В Фокинском районе очистили территорию конечной остановки маршрутного такси №18 по переулку Уральскому, пустырь около дома №4 на улице Унечской, пешеходные зоны и зеленые полосы на крупных дорогах. На центральных улицах города наносили разметку, красили бордюры, мыли остановочные комплексы.

В школах и детских садах обрезали сухие ветки деревьев, кусты, вывозили прошлогоднюю листву, облагораживали клумбы, красили ограждения.

Всего на первый в этом году субботник в Брянске вышли около 5,7 тысячи человек. Из города вывезли больше 1 300 кубометров мусора. Второй субботник пройдет 20 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU