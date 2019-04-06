На брянской трассе 7 апреля полицейские устроят массовые проверки водителей
В воскресенье, 7 апреля, брянских водителей ждут массовые проверки на дорогах. Экипажи ДПС расположатся на 114 километре автодороги "Орел-Смоленск" в Брянском районе.
- Цель проверок – выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - уточнили в областной Госавтоинспекции.
Полицейские просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и взаимно вежливыми, а также соблюдать ПДД.
Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84
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ИСТОЧНИК KP.RU