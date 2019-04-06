В Севском районе нашли 50-килограммовую авиабомбу времен войны

6 Апр 13:36 2019-04-06T13:36:40+03:00

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Утром в субботу, 6 апреля, в Севском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. 50-килограммовая авиабомба пролежала в земле 75 лет.

- Взрывоопасный предмет находился неподалеку от леса в Севске, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - На место обнаружения выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Благодаря действиям спасателей в 12.50 был изъят и обезврежен взрывоопасный предмет.

В МЧС напоминают, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Остановите все земляные работы, установите вокруг места обнаружения предупредительные знаки. И ни в коем случае не трогайте боеприпас.

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ИСТОЧНИК KP.RU