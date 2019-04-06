В Почепском районе водитель легковушки насмерть сбил сидящего на дороге мужчину
В Почепском районе водитель легковушки насмерть сбил сидящего на дороге мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло около половины десятого вечером в пятницу, 5 апреля, на улице 70 лет Октября в поселке Речица.
- По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля "Мицубиши лансер" ехал со стороны поселка Хлебороб в направлении автодороги "Брянск-Новозыбков-Погар", - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист наехал на сидящего на проезжей части 35-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход умер на месте ДТП.
Всего за прошедшие сутки, 5 апреля, в Брянской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали три человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU