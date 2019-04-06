За сутки брянские спасатели 60 раз тушили горящую сухую траву

6 Апр 12:01 2019-04-06T12:01:35+03:00

Сухая трава горит во всех районах Брянщины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Чаще всего причиной пожаров становится халатность или умышленный поджог

Изменить размер текста: A A

В Брянской области продолжает гореть сухая трава. Только за последние сутки, 5 апреля, спасатели 60 раз выезжали тушить природные пожары.

Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области, сухая трава горит во всех районах. Но больше всего в Красногорском, Комаричском, Почепском, Погарском и Трубчевском районах.

В основном причиной таких пожаров становится либо умышленный поджог, либо халатность, например, складированный в неположенном месте мусор. Который может загореться даже от осколка стекла, который может стать линзой. Также возгорания часто происходят из-за или выброшенных из проезжающих автомобилей тлеющих окурков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU