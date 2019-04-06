За сутки брянские спасатели 60 раз тушили горящую сухую траву
В Брянской области продолжает гореть сухая трава. Только за последние сутки, 5 апреля, спасатели 60 раз выезжали тушить природные пожары.
Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области, сухая трава горит во всех районах. Но больше всего в Красногорском, Комаричском, Почепском, Погарском и Трубчевском районах.
В основном причиной таких пожаров становится либо умышленный поджог, либо халатность, например, складированный в неположенном месте мусор. Который может загореться даже от осколка стекла, который может стать линзой. Также возгорания часто происходят из-за или выброшенных из проезжающих автомобилей тлеющих окурков.
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ИСТОЧНИК KP.RU