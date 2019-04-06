6 Апр 09:56 2019-04-06T09:56:45+03:00

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Трем уволенным сотрудникам выгоничского предприятия задолжали больше 100 тысяч рублей. Выяснилось это во время прокурорской проверки, которую устроили после обращения к правоохранителям бывших сотрудников организации.

- Проверкой установлено, что в декабре прошлого года и в марте нынешнего по распоряжениям руководителя Выгоничского районного потребительского общества уволили трех работников, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но в день увольнения им не выплатили все причитающиеся суммы. Задолженность по заработной плате и другим выплатам превысила 100 тысяч рублей.

Прокурор потребовал через суд взыскать задолженность. Ситуация будет находиться на контроле прокуратуры вплоть до восстановления прав граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU