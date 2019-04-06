В двух брянских школах ученикам запрещали приходить на уроки без формы

6 Апр 09:43 2019-04-06T09:59:12+03:00

Прокуратура выяснила, что это противоречит закону об образовании

Изменить размер текста: A A

В двух школах в Рогнединском районе ученикам запрещали приходить на уроки без школьной формы. Выяснилось это во время прокурорской проверки.

Как установили правоохранители во время проверки, в школах поселка Гобики, села Вороново, деревни Пацынь и села Шаровичи в положениях о школьной форме и внешнем виде учеников установлены требования к внешнему виду учеников.

- В том числе в документах регламентируются требования к маникюру, украшениям, аксессуарам: серьгам, кулонам, размеру каблука, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но подобные дополнительные требования, кроме установленных стандартов школьной одежды, не предусмотрены законом. Кроме того, в локальных актах школ села Вороново и деревни Старохотмирово содержится запрет посещать занятия без школьной формы. При этом закон не предусматривает каких-либо ограничений по допуску учащихся к занятиям по данному основанию.

Прокуратура потребовала убрать из локальных актов положения, противоречащие законодательству.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU