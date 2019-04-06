Хоккейный турнир "Кубок Владислава Третьяка" станет ежегодным

6 Апр 08:43 2019-04-06T08:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный турнир среди детей «Кубок Владислава Третьяка» будет проходить в Брянске каждый год.

5 апреля легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР побывал в нашем городе с рабочей поездкой. В ее завершении Владислав Александрович дал дал старт открытому турниру по хоккею в ледовом дворце "Брянск".

В турнире на кубок Владислава Третьяка приняли участие десять хоккейных команд: спортивный клуб «Брянск», «Вымпел» Трубчевск, «Авангард» Климово, «Салют» Суземка, «Луч» Клинцы, команда СДЮШОР из Минска, «Форсаж» Липецк, «Славутич» Смоленск, «Юность» Краснодар, «Айсберг» Шебекино.

Первыми на лед вышли команды «Салют» и «Вымпел», сообщают в правительстве Брянской области.

Отвечая на вопрос журналистов о впечатлениях от поездки Владислав Третьяк сказал:

- Колоссальное удовольствие я получил, потому что, вспоминая свою молодость, когда маленьким выходил на лед, никогда не мечтал, что стану играть за Сборную Советского Союза, буду Олимпийским чемпионом. И я рад сообщить, что теперь каждый год в Брянске будет проходить «Кубок Владислава Третьяка» и мы будем приглашать команды из разных регионов и стран.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU