Десна в Брянске может вновь стать судоходной рекой
В Брянске по Десне снова могут начать плавать суда. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков.
Для того, чтобы по главной городской реке снова могли начать плавать теплоходы, ее нужно почистить и углубить. Сделать это собираются с помощью земснаряда.
На расчистку Десны сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, рассказали в департаменте экологии и природных ресурсов Брянской области. Реку необходимо расчистить в пределах города – от Бордовичского водозабора до Литейного моста. Протяженность участка – 5,7 километра.
При этом речной песок пойдет на строительство новой дороги "Брянск I- БрянскII". Но пока градоначальникам не удалось купить дорогостоящий земснаряд.
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ИСТОЧНИК KP.RU