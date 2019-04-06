Десна в Брянске может вновь стать судоходной рекой

6 Апр 08:21 2019-04-06T08:21:51+03:00

Главную брянскую реку не чистили около 37 лет. Фото: Елена РАКОВА

Для этого ее собираются почистить

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В Брянске по Десне снова могут начать плавать суда. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков.

Для того, чтобы по главной городской реке снова могли начать плавать теплоходы, ее нужно почистить и углубить. Сделать это собираются с помощью земснаряда.

На расчистку Десны сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, рассказали в департаменте экологии и природных ресурсов Брянской области. Реку необходимо расчистить в пределах города – от Бордовичского водозабора до Литейного моста. Протяженность участка – 5,7 километра.

При этом речной песок пойдет на строительство новой дороги "Брянск I- БрянскII". Но пока градоначальникам не удалось купить дорогостоящий земснаряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU