2019-04-05T18:22:23+03:00
Политика

Брянский депутат выступил на международном форуме «Петербургский диалог»

Борис Пайкин представил немецким коллегам российские законы, касающиеся цифровизации
Мария Иванова
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Борис Пайкин отметил серьезное развитие искусственного интеллекта и тех возможностей, которые он представляет.Борис Пайкин отметил серьезное развитие искусственного интеллекта и тех возможностей, которые он представляет.
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В Германии с 4 по 6 апреля проходит заседание российско-немецкой рабочей группы «Экономика» форума «Петербургский диалог». Этот форум гражданских обществ России и Германии был создан в 2001 году под патронажем Президента Владимира Путина и канцлера Шредера для развития отношений между нашими странами. Одной из тем для дискуссий нынешней рабочей группы стала «Преобразования в рекламе и маркетинге путем цифровизации», докладчиком по которой от российской стороны выступил брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.

В своем выступлении Борис Романович отметил, что сегодня мы говорим не просто о важности коммуникации между людьми и странами, но о том, что она все больше становится электронной, цифровой. И в этой связи одним из трендов ближайшего будущего станет выход медиа-платформ в отдельную категорию бизнеса, как это уже можно видеть на примере «Яндекс. Дзен», чья выручка за 2018 год превысила 4 млрд. рублей.

Далее Борис Пайкин познакомил немецких коллег с новыми российскими законами «Об альтернативных способах привлечения инвестирования (краудфандинге)» и «О цифровых правах». Эти правовые инструменты свидетельствуют о том, что Россия старается идти в ногу с развитием цифровизации и обеспечивать защиту прав в информационном пространстве.

Продолжая тему цифровых преобразований в рекламе и маркетинге, парламентарий отметил серьезное развитие искусственного интеллекта и тех возможностей, которые он представляет.

На новый уровень выходят оценки поведения пользователей, реакции потребителя на контент, вовлеченности аудитории, её лояльности и конверсии. Такое развитие искусственного разума приведет к революционным изменениям в маркетинге и таргетировании рекламы. Внимание пользователя уже становится ценнейшим ресурсом для медиа, и в дальнейшем за него будет вестись борьба по всем фронтам.

При этом, одной из задач депутатов Государственной Думы и Правительства России является обеспечение сбалансированной правовой регламентации процессов, которые осуществляются на различного рода информационных ресурсах в интернете - резюмировал Борис Романович.

Кроме того, в рамках сессии о перспективах и процессах развития в пищевой промышленности в Германию приехали представители Брянских предприятий ТнВ «Сыр Стародубский» и ОАО «Консервсушпрод».

ИСТОЧНИК KP.RU

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