204 брянца переболели «гонконгским» гриппом

5 Апр 18:03 2019-04-05T18:03:50+03:00

Сейчас заболеваемость идет на спад. Фото: Евгения ГУСЕВА

Столько с сентября 2018-го по март 2019-го насчитали медики

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В региональном управлении Роспотребнадозора озвучили, сколько брянцев в этом эпидсезоне переболели «гонконгским» и «свиным» гриппом.

С сентября 2018-го по март по март этого года выявили 410 заболевших. 173 жителя области подхватили грипп H1N1, 204 - грипп H3N2.

Сейчас заболеваемость идет на спад. За неделю, с 25 марта по 4 апреля, в больницы с симптомами ОРВИ обратились 4301 человек. Это чило на 44 процента ниже эпидемического порога.

В Брянске зарегистрировали 2337 случаев гриппа и ОРВИ. Это также ниже эпидпорога.

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ИСТОЧНИК KP.RU