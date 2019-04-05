В Выгоничском районе назначили нового прокурора

5 Апр 16:47 2019-04-05T16:47:15+03:00

Им стал Дмитрий Фомкин

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Дмитрий Фомкин стал новым новым прокурором Выгоничского района. Приказ о его назначении подписал генпрокурор России.

Дмитрий Владимирович родился в 1980 году в Жуковском районе.В 2003 году окончил Орловскую региональную академию государственной службы.

Дмитрий Фомкин работал помощником, старшим помощником прокурора Володарского района города Брянска, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Брянской области. В последнее время он занимал должность прокурора Жирятинского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Классный чин Дмитрия Владимировича – старший советник юстиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU