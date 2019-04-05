В Брянской области на уличных торговцев мясом завели 29 административных дел

5 Апр 16:37 2019-04-05T16:38:32+03:00

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В марте в Новозыбковском, Клинцовском и Климовском районах специалисты Россельхознадзора проверили места массовой торговли мясом.

Оказалось в некоторых торговых точках предлагали продукцию неизвестного происхождения. Продавцы не смогли предоставить ветеринарные документы, подтверждающих ее качество и безопасность.Не было на мясе маркировки, содержащей информацию о его производителе и сроках годности.

Продукцию изъяли, говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. При этом около 30 килограммов фарша, сала и колбас уничтожили.

На продавцов составили 29 административных протоколов. Им выписали штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU