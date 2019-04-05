В Брянске задержали задержали наркоторговца
Теперь ему грозит большой тюремный срок
Наркотики доставляли для сбыта через «закладки». Фото: пресс-служба УФСБ по Брянской области
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В Брянске с крупной партией наркотиков задержали жителя области. Правоохранители считают, что он причастен к организации канала поставки в регион запрещенных веществ.
- У задержанного изъяли 100,87 грамм гашиша и 204,07 грамм н-метилэфедрона, - говорят в пресс-служба УФСБ по Брянской области. - Наркотики доставляли для сбыта через «закладки».
На подозреваемого завели уголовное дело. Ведется следствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU