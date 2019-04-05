В Брянске пенсионеру на год ограничили свободу за ложное сообщение о минировании Фокинского района

5 Апр 15:19 2019-04-05T15:19:54+03:00

Приговор пока в законную силу не вступил. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске 67-летнего пенсионера признали виновным в ложном сообщении о взрыве.

5 января пожилой мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о готовящихся нападении на Фокинский район и взрыве на остановке «Брянск-2». Оказалось пенсионер был пьяным. Информация о бомбе не подтвердилась.

Суд назначил пенсионеру наказание - год ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Пожилой мужчина признал свою вину и раскаялся, написав явку с повинной.

Приговор пока в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU