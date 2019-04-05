В Брянске пенсионеру на год ограничили свободу за ложное сообщение о минировании Фокинского района
Пожилой мужчина признал вину и раскаялся
Приговор пока в законную силу не вступил.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В Брянске 67-летнего пенсионера признали виновным в ложном сообщении о взрыве.
5 января пожилой мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о готовящихся нападении на Фокинский район и взрыве на остановке «Брянск-2». Оказалось пенсионер был пьяным. Информация о бомбе не подтвердилась.
Суд назначил пенсионеру наказание - год ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Пожилой мужчина признал свою вину и раскаялся, написав явку с повинной.
Приговор пока в законную силу не вступил.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU