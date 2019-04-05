В Брянск приехал легендарный хоккеист Владислав Третьяк
Он встретился со студентами
Бывший спортсмен рассказал о своей спортивной истории, а также ответил на вопросы ребят.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянскую область в пятницу, 5 апреля, приехал легендарный хоккеист Владислав Третьяк. Он посетил наш регион по приглашению Николая Валуева.
В рамках визита состоялась встреча хоккеиста со студентами Брянского колледжа олимпийского резерва, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Бывший спортсмен рассказал о своей спортивной истории, а также ответил на вопросы ребят.
Помимо это хоккеист поучаствует в открытом турнире «Кубок Владислава Третьяка». На ледовой арене сразятся 10-летние мальчишки.
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ИСТОЧНИК KP.RU