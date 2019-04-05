Жительница Трубчевского района отправится в колонию за восемь афер

5 Апр 14:38 2019-04-05T14:38:53+03:00

Кроме того, в 2012-м злоумышленница обманула Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и получила 560 тысяч рублей, которые дают на покупку жилья в селе. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приговор пока не вступил в законную силу

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Жительницу Трубчевского района признали виновной в восьми мошенничествах. Как установили в суде, она обманула местных жителей на 1,3 миллиона рублей.

С 2012 -го по 2014-й злоумышленница уговорила своих знакомых заключить кредитные договоры и передать ей заемные деньги. Еще нескольких своих приятелей женщина подтолкнула выступить поручителями, заявив, что деньги отдаст банку сама. Но выполнять свои обещания она не стала.

Кроме того, в 2012-м злоумышленница обманула Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и получила 560 тысяч рублей, которые дают на покупку жилья в селе.

Жительницу Трубчевского района приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU