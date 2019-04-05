С начала года клещи покусали девять брянцев

5 Апр 14:02 2019-04-05T14:02:09+03:00

В прошлом году в Брянской области от укусов клещей пострадали 1712 жителей региона, в том числе 451 ребенок. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В лесах и парках Брянской области проснулась живность, в том числе клещи. Вредители уже покусали девять человек.

- «Сезон охоты» у клещей наступает обычно в середине апреля, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - Активнее всего они становятся, когда на улице теплеет до плюс 18 градусов.

В прошлом году в Брянской области от укусов клещей пострадали 1712 жителей региона, в том числе 451 ребенок.

- Опасны клещи тем, что являются переносчиками опасных болезней - энцефалита и боррелиоза, - поясняют в специалисты. - В прошлом году в Брянской области в лаборатории исследовали 855 клещей. 82 из них оказались переносчиками болезней. Прививки от энцефалита сделали 166 человек, все они выезжали в другие регионы, где встречается эта болезнь. 38 жителей региона подхватили болезнь Лайма после укуса клеща. Это жители Брянска, Новозыбковского, Стародубского, Злынковского, Суражского, Трубчевского, Климовского, Мглинского, Погарского и Дубровского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU