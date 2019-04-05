В Брянске на улице Абашева сделают тротуар

5 Апр 13:33 2019-04-05T13:33:25+03:00

Напомним, капитальный ремонт улицы Абашева проходил больше 10 лет назад. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Также здесь установят светильники и оборудуют парковку

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В этом году в Брянске отремонтируют улицу Абашева. Здесь уложат новый асфальт, установят современные светодиодные светильники. Для безопасности пешеходов обустроят тротуар вдоль проезжей части, у школ организуют парковки.

- При капремонте будет сделан акцент на обеспечении водоотвода с проезжей части, - говорят в пресс-службе Брянской гроодской администрации. - В проекте предусмотрят укрепление водоотводных каналов бетонными конструкциями.

Напомним, капитальный ремонт улицы Абашева проходил больше 10 лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU