В Брянске полиция ищет таксиста, сбившего слепую старушку
Автомобилист скрылся с места ДТП
Полиция просит всех, кто видел ДТП или что-нибудь знает о происшествии, сообщить об этом в городскую Госавтоинспекцию.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло вечером 28 марта на проспекте Ленина. Около половины девятого во дворе дома №74 неизвестный автомобилист за рулем машины «Яндекс Такси» сбил пенсионерку, инвалида по зрению, и уехал. В ДТП пострадавшая получила травмы.
Полиция просит всех, кто видел ДТП или что-нибудь знает о происшествии, сообщить об этом в городскую Госавтоинспекцию.
ВАЖНО
Куда обращаться свидетелям?
тел:74-71-02, 74-85-33, или лично по адресу: г.Брянск, пр-т Московский, 88.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU