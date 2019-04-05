В Брянске полиция ищет таксиста, сбившего слепую старушку

5 Апр 12:40 2019-04-05T12:40:46+03:00

Полиция просит всех, кто видел ДТП или что-нибудь знает о происшествии, сообщить об этом в городскую Госавтоинспекцию. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло вечером 28 марта на проспекте Ленина. Около половины девятого во дворе дома №74 неизвестный автомобилист за рулем машины «Яндекс Такси» сбил пенсионерку, инвалида по зрению, и уехал. В ДТП пострадавшая получила травмы.

Полиция просит всех, кто видел ДТП или что-нибудь знает о происшествии, сообщить об этом в городскую Госавтоинспекцию.

ВАЖНО

Куда обращаться свидетелям?

тел:74-71-02, 74-85-33, или лично по адресу: г.Брянск, пр-т Московский, 88.

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ИСТОЧНИК KP.RU