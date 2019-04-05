С 8 по 12 апреля в Брянске закроют движение на улице Луначарского

5 Апр 12:22 2019-04-05T12:22:16+03:00

Проехать нельзя будет по улице Луначарского от дома №66 до улицы Фокина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске в Советском районе с 8 по 12 апреля ограничат движение. Проехать нельзя будет по улице Луначарского от дома №66 до улицы Фокина, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Здесь пройдут работы по капитальному ремонту газопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU