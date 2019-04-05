5 Апр 12:06 2019-04-05T12:06:08+03:00

Горожане наведут порядок на центральном пляже в Бежице, пляже на озере Мутном, прибрежную полосу реки Болвы

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6 апреля в Брянске пройдет первый субботник. На уборку выйдут коллективы предприятий и организаций, чиновники.

Сотрудники администраций наведут порядок в парках и скверах, уберут мусор вдоль обочин автодорог, в поймах водоемов. В частности, расчистят центральный пляж в Бежице, пляж на озере Мутном, прибрежную полосу реки Болвы и другие места, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Напомним, второй общегородской субботник пройдет 20 апреля. Накануне майских праздников особое внимание будет уделят расчистке воинских захоронений и памятников.

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ИСТОЧНИК KP.RU