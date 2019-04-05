В Злынковском районе завели уголовное дело по факту аферы с соцжильем
В Злынковском районе нашли нарушение при распределении соцжилья в село Рогов.
Во время проверки прокуратуры выяснилось, что жительницу Злынки незаконно поставили на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. С ней заключили договор социального найма. А через один день после заключения договора женщине разрешили приватизировать дом.
- Таким образом были нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Материалы проверки направили следователям. По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
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ИСТОЧНИК KP.RU