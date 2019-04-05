В Клинцах осудили двух наркоторговцев, которые просили подыскивать клиентов 17-летнюю девушку
В Клинцах осудили двух наркоторговцев, которые попросили подыскивать им клиентов 17-летнюю девушку. 32-летняя женщина склонила несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков.
- В суде установили, что обвиняемая приобрела в Москве гашиш для продажи, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В январе прошлого года она договорилась через соцсеть сбыть запрещенное вещество местному жителю.
Передать наркотик покупателю она попросила своего 25-летнего сообщника. Он продал его за три тысячи рублей.
К продаже наркотиков женщина привлекла несовершеннолетнюю девушку, которая должна была подыскивать покупателей. Когда она нашла такого, то передала ему гашиш за три тысячи рублей у одного из домов на улице Свердлова.
Во время осмотра квартиры фигурантки уголовного дела нашли 2,8 грамма гашиша, который приготовили на продажу.
Женщина получила шесть лет колонии общего режима. Ее сообщник – три года восемь месяцев колонии строгого режима.
До этого условный срок за продажу наркотиков получила несовершеннолетняя девушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU