2019-04-05T10:50:21+03:00
Общество

В брянских школах и детских садах нашли просроченные продукты

Питание в образовательных и медицинских организациях проверила прокуратура
Марина АНТОНОВА
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В Комаричском районе нарушения нашли в районной больнице.В Комаричском районе нарушения нашли в районной больнице.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В брянских школах и детских садах нашли просроченные продукты и продукты без документов. Прокуратура проверила питание в образовательных, медицинских и социальных организациях в регионе. И нашла больше 300 нарушений в этой сфере. Нарушения выявили при хранении продуктов во время поставки в детские учреждения. А также некачественную и небезопасную продукцию. На виновных завели 136 административных дел.

- В одном из детских садов Красногорского района нашли просроченные продукты на пищеблоке, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В школе в Фокинском районе Брянска принимали продукты без маркировки и документов, подтверждающих их качество и безопасность.

В Комаричском районе нарушения нашли в районной больнице. На пищевые продукты также отсутствовали документы. В большинстве проверяемых учреждений использовали посуду со сколами и трещинами. На кухне пользовались инвентарем и посудой без маркировки. Работники общественного питания не проходили ежедневные осмотры. Сроки прохождения медицинских осмотров нарушались.

Напомним, в конце февраля дети в детских садах в Володарском районе Брянска отравились кефиром комаричского производства. Шестерым малышам понадобилась медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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